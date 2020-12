Facciamo finta che tutto vada bene

Maurizio Costanzo 06 dicembre 2020 a

a

a

Leggiamo tutti, avidamente, le notizie riguardanti il giorno di Natale e Capodanno, con le restrizioni dovute al Covid-19. Ho capito che si possono fare crociere, ma non i veglioni. Il problema è un altro. Se il pranzo di Natale, con annessa tombolata, deve essere per massimo cinque persone, mi chiedo che tombolata è? Se c’è il coprifuoco e si pensa alla possibilità che la Messa di Natale venga anticipata, non potremmo dire che siamo a Pasqua, alla Resurrezione, ci facciamo il vaccino e tutto va bene? C’era una canzone che diceva: “Facciamo finta che tutto va ben tutto va ben.”. La cantava Ombretta Colli. Cantiamola tutti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.