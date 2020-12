Giorni rossi e arancioni. E un daltonico come fa?

Maurizio Costanzo 24 dicembre 2020 a

Nel formularvi molti auguri di Buon Natale, mi chiedo: tra i giorni rossi e giorni arancioni, una persona daltonica come fa a comportarsi? Magari esce in un giorno rosso e non può scusarsi dicendo che non vede i colori perché la cosa non sarebbe accettata. Ma nei giorni rossi, che colore è il cielo? Ma non basta. Come facciamo a capire che possiamo spingerci fino a quel Comune o a quell’altro? Dobbiamo misurare la distanza? E se sbagliamo, quella notte, dobbiamo dormire all’addiaccio. Comunque, a tutti voi un affettuoso augurio di Buon Natale.

