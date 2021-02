In Estonia un governo di donne, da noi invece le poche ministre si dimettono

04 febbraio 2021 a

Apprendo che in Estonia la Signora Kallas è alla guida di un nuovo Governo che è tutto al femminile. Le ministre donne sono 6 su 14. E non dite poi che in quei Paesi gli uomini sono facili all’alcool. Mi sembra che stante così le cose, non abbiano molte alternative. Mi sono informato e a Tallinn, al potere c’è un tandem tutto femminile. Prima della Signora Kallas in quel posto c’era Kersti che ha 52 anni ed ha 4 figli. Anche il Ministro degli Esteri è donna e così quello delle Finanze. Da noi c’era la Ministra Bellanova alle Politiche Agricole e si è dimessa nella recente crisi di Governo.

