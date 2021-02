I monopattini elettrici? Troppo pericolosi per le nostre strade ingorgate

Maurizio Costanzo 12 febbraio 2021 a

Non è la prima volta che parlo di questo argomento, cioè dei monopattini elettrici che sono sulle strade delle città d’Italia e che spesso, troppo spesso, provocano incidenti dove loro stessi (i guidatori del monopattino) perdono la vita. È successo a Genova di recente, dove una giovane donna, sposata e madre di tre figli, è morta travolta da un Tir mentre era alla guida di un monopattino. Qualcuno dice che chi va sul monopattino dovrebbe prima imparare ad andare sulle moto, ancorché di piccola cilindrata. Non lo so, penso però che sia comunque pericoloso consentire a questi monopattini di girare nelle strade ingorgate delle nostre città.

