L'ultracentenaria che in lockdown cuciva abiti su misura

Ho già scritto di centenari e di più, che si sono fatti vaccinare. Mi fa piacere segnalare Alma Molinari, che ha 107 anni, vive con la figlia che ne ha 86 e si è vaccinata a Cremona. Lei ha detto “Sono orgogliosa di rappresentare gli ultracentenari”. A chi scrive piace ricordare che l’ultracentenaria in questione è vedova da più di 60 anni. Suo marito Remo, purtroppo è partito per il fronte. La seconda guerra mondiale li ha divisi. Pensate che durante il lockdown, Alma cuciva abiti su misura per le bambole.

