Corinne Clery spiazza tutti: "Mi sposo un gay"

Corinne Clery si sposa. Fin qui nulla di così strano se non fosse che il futuro marito è dichiaratamente omosessuale. A dirlo lei stessa. "Sì, mi sposo, ma con l'amore, con i sentimenti, ho chiuso. Lui è un imprenditore, mio amico da quattro anni, persona adorabile cui voglio tanto bene, ma non siamo innamorati. Lui oltretutto è omosessuale. Sì, è omosessuale, non è un segreto, lui non ne fa mistero. E mi piace anche perché è sincero".
Intervistata dal settimanale Gente, l'attrice francese ironizza: "Perché mi sposa dovresti chiederlo a lui. Perché io lo sposo è semplice: l'anno scorso sono stata male durante la tournée teatrale, sono svenuta davanti a tutti, un momento terribile, ho avuto paura e per questo ho deciso di sospendere. Ma dopo ho ragionato: se mi dovesse succedere qualcosa chi potrebbe proteggermi, chi avrebbe l'autorità di entrare in ospedale, prendere decisioni per il mio bene?".
Corinne Clery choc, "peccato non essere stata lesbica""Risposarmi? Potrei sì, non lo farei per amore quanto piuttosto per amicizia, che per me è una forma ...
E ancora: "Se lo sposo lui avrà tutti i numeri per tutelarmi anche se non sarà un marito convenzionale. Ma io non sono mai stata convenzionale". Le nozze sono fissate per il prossimo 25 dicembre a Parigi. Claudio Gentili, futuro marito della Clery, è un imprenditore e maestro di fitness di 60 anni.