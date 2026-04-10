Corinne Clery spiazza tutti: "Mi sposo un gay"

Corinne Clery si sposa. Fin qui nulla di così strano se non fosse che il futuro marito è dichiaratamente omosessuale. A dirlo lei stessa. "Sì, mi sposo, ma con l'amore, con i sentimenti, ho chiuso. Lui è un imprenditore, mio amico da quattro anni, persona adorabile cui voglio tanto bene, ma non siamo innamorati. Lui oltretutto è omosessuale. Sì, è omosessuale, non è un segreto, lui non ne fa mistero. E mi piace anche perché è sincero".

Intervistata dal settimanale Gente, l'attrice francese ironizza: "Perché mi sposa dovresti chiederlo a lui. Perché io lo sposo è semplice: l'anno scorso sono stata male durante la tournée teatrale, sono svenuta davanti a tutti, un momento terribile, ho avuto paura e per questo ho deciso di sospendere. Ma dopo ho ragionato: se mi dovesse succedere qualcosa chi potrebbe proteggermi, chi avrebbe l'autorità di entrare in ospedale, prendere decisioni per il mio bene?".