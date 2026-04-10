Jannik Sinner, clamoroso: questa domanda mentre sta collassando in campo

Jannik Sinner, nell'ultimo match di Montecarlo, era stremato. A metà del secondo set, l'altoatesino ha accusato le elevate temperature che in questi giorni stanno tormentando il Principato di Monaco. Il numero due al mondo si sentiva "fiacco, un po' debole". Nonostante ciò, è riuscito in parte a recuperare il secondo set e, alla fine, a vincere la partita contro il ceco Machac. Anche grazie a una pastiglia che gli ha portato un membro del suo staff medico. Da monitorare, però, le sue condizioni fisiche. Soprattutto alla luce dei suoi preoccupanti precedenti con le ondate di calore.

Un retroscena mostra quanto Jannik Sinner, nonostante i problemi fisici, sia totalmente concentrato sui propri obiettivi. Proprio nel bel mezzo del suo stress corporeo, il numero due al mondo ha trovato il tempo per chiedere conto alla su squadra del risultato dell'altro incontro di Montecarlo, quello tra Auger-Aliassime e Ruud, vinto dal primo per ritiro di Ruud sul 2-2 del secondo set, dopo che il canadese aveva vinto il primo 7-5. "Chi ha vinto di là?", queste le sue parole.

ma questo mentre sta facendo la sua partita (+ calo fisico) chiede chi ha vinto tra ruud e felix mi sto sentendo male pic.twitter.com/Zc7aNyMKU6 — carmenིྀ (@_supercutofus) April 9, 2026

"Una partita difficile, ho avuto forse un calo energetico ma la cosa importante era vincere la partita in qualche modo", ha detto Jannik Sinner subito dopo il successo. "Ogni giorno è diverso, cercheremo domani di fare una buona prestazione. Ora devo recuperare al massimo", ha aggiunto, in vista della partita dei quarti contro il canadese Auger-Aliassime. "Prima della partita stavo bene - ha detto ancora il n.2 al mondo, tornando sul momento di flessione avuto nel secondo set -, poi ho fatto un po' fatica a trovare la giusta energia. Può succedere, ho cercato di superare il momento difficile. Quindi sono contento di come sono riuscito a uscire da questa situazione", ha concluso.