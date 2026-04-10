M5s, lo sfregio in aula ad Elly Schlein: mentre la piddina parla...

Uno a zero per Elly Schlein. Anche se è solo il primo round. Ma il match tra la leader del Pd e quello del M5S è cominciato. E ieri, in occasione dell’informativa della presidente del Consiglio in Parlamento, ha vinto Elly. Merito, almeno in parte, di Giorgia Meloni che per ben due volte l’ha citata. Si è persino appropriata dell’espressione-slogan della segretaria dem: «Testardamente unitaria». Un riconoscimento reso ancora più evidente dal fatto che, invece, la premier non ha mai citato Giuseppe Conte. Ha fatto allusioni, ma senza nominarlo. Un dettaglio saltato agli occhi di tutti, compresi, naturalmente, i diretti interessati. E forse non è un caso che Conte, finito l’intervento di Meloni, sia uscito dall’Aula e non sia rientrato quando ha iniziato a parlare la leader del principale partito della coalizione. Svista, frecciatina, impegni improrogabili? Non si sa.

Ma a parti inverse non è accaduto lo stesso. Schlein ha assistito all’intero intervento di Conte. Altro dettaglio: la segretaria del Pd è stata applaudita solo dai suoi parlamentari e da quelli di Avs. Conte, invece, ha incassato gli applausi dei suoi, dei deputati di Avs e del Pd, Schlein compresa. Non è la prima volta che Meloni sceglie Schlein come interlocutore delle opposizioni (per interesse, ma anche perché con lei si intende meglio). Farlo, però, in un momento come questo, in cui la questione della premiership nel centrosinistra è entrata nel vivo, ha un peso maggiore. Lo sa Conte che, infatti, risponde stizzito ai giornalisti che glielo fanno notare: «Qualsiasi decisione prenderemo, non sarà certo Meloni che deciderà chi, quando e come sarà il leader del campo progressista», risponde in Transatlantico.