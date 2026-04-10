Polizia, Giorgia Meloni: "Servitori dello Stato, un presidio insostituibile"

Il governo rende omaggio alla Polizia. Nel giorno del suo 174esimo anniversario, Giorgia Meloni dedica un post su X alle forze dell'ordine. "La Polizia di Stato compie 174 anni: una storia fatta di coraggio, dedizione e servizio alla Nazione. Da persone che ogni giorno svolgono un lavoro difficile, spesso in silenzio, in situazioni complicate. Che dimostrano cosa significa servire veramente lo Stato. Donne e uomini che in ogni angolo d’Italia rappresentano un presidio insostituibile di legalità, sicurezza, libertà. Che quotidianamente operano a difesa dei cittadini, contro il crimine e a difesa dei valori della nostra Repubblica". Per questo, prosegue la premier: "A loro va la nostra più sincera gratitudine: grazie per come portate avanti questo lavoro, con professionalità, responsabilità, senso del dovere e delle istituzioni. Grazie per esserci sempre, lo Stato è al vostro fianco".

Sempre su X gli auguri di Ignazio La Russa. "Nel 174° anniversario della Polizia di Stato rivolgo il mio sincero ringraziamento alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno operano con coraggio e professionalità per La sicurezza dei cittadini e della Nazione. Un deferente omaggio va a chi ha sacrificato La propria vita nell’esercizio del dovere e per il bene altrui. Al Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani, e a tutto il Corpo giungano La mia gratitudine e quella del Senato della Repubblica".