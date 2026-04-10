Jannik Sinner travolge Auger-Aliassime. E se ora Alcaraz perde...

Jannik Sinner accede alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, il primo stagionale sulla terra rossa. L'azzurro si è imposto in due set sul canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e 32'. Per un posto in finale Sinner, alla sua quarta semifinale nel Principato (perse nel 2023 e 2024), se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev. Per l'azzurro si tratta della terza semifinale a Montecarlo, dove non ha mai raggiunto la finale. Al massimo è giunto proprio in semifinale altre due volte, ovvero nel 2023 e nel 2024. Sinner è a caccia del 27esimo titolo in singolare nel massimo circuito e soprattutto della vetta della classifica mondiale. Se oggi Carlos Alcaraz dovesse perdere contro Bublik il tennista italiano tornerebbe numero uno del ranking Atp.