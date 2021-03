Mai dire che tutto fa male o tutto fa bene

Maurizio Costanzo 04 marzo 2021 a

Com’è noto la plastica negli oceani è uno dei più grandi problemi ambientali che ha il mondo. Ma ogni tanto qualche notizia sembra andare in senso contrario. Infatti, un marinaio russo, che era caduto di notte da un cargo, ha trovato per caso una boa che si era staccata da una rete di pesca ed è rimasto 14 ore aggrappato alla medesima, salvandosi. A dimostrazione che mai si può essere assoluti nel dire che tutto fa male o tutto fa bene. E’ molto bello che il figlio del naufrago abbia detto: “Mio padre voleva tenere la boa per ricordo ma poi ha pensato di rilanciarla in mare dato che può salvare la vita a qualcun altro”.

