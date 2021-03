Prenotazioni e sedi, troppa confusione sul vaccino

14 marzo 2021 a

Una iniziativa assolutamente lodevole è nata a Roma. Il titolo è “Ti accompagno io” e si tratta di taxi che accompagnano gratis gli over80 che vanno a vaccinarsi. Vi devo dire la verità: mi sono stupito e mi è piaciuta molto questa iniziativa. Vorrei ringraziare chi, tra i taxisti, ha pensato di portare avanti l’idea. Gli over80 hanno già difficoltà a prenotarsi per il vaccino e a capire con esattezza dove devono recarsi. Non capiscono, non per colpa loro ma a causa della confusione in atto. Il gesto dei taxisti agevola e rende, in parte, più facile il tutto. Grazie.

