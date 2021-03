18 marzo 2021 a

Non vedo il motivo di dubitare, ma sono ancora stupito perché un importante quotidiano inglese, il “Financial Times”, ha scritto: “Ostia è il paradiso del surf”. Ho letto due volte la notizia e si tratta proprio di Ostia, quartiere di Roma. Pare che il “Financial Times” abbia scritto questo in quanto le onde lunghissime di Ostia sarebbero ancora più belle di quelle della California e quindi una festa per i surfisti. E’ proprio il caso di dire: non si può stare mai tranquilli. Vorrei che gli abitanti di Ostia adesso non si montassero la testa. Il “Financial Times”, su Ostia Antica, non ha niente da dire?

