Chi spiega alla tigre che c'è una pandemia? Il mondo del Circo ha bisogno di aiuto

Lo abbiamo già scritto ma lo ripetiamo: dobbiamo spingere il Ministero del Turismo e dello Spettacolo ad aiutare il mondo del Circo. Perché, se è vero che chi lavora nel cinema o nel teatro o nella musica sta a casa da molto tempo, è altrettanto vero che questi non hanno sulle spalle, come le persone del circo, da dar da mangiare alle tigri, ai cavalli e agli elefanti. Vaglielo a spiegare ad una tigre o a un elefante che c’è la pandemia e che ogni forma di spettacolo è attualmente ferma. Pensate che il circo Togni ha 11 tigri, 44 cavalli e in più 150 persone che lavorano nel circo medesimo.

