Un SOS in videochiamata per segnalare un pericolo? Occhio a non scambiarlo per altro

Leggo che durante il lockdown sono esplosi casi di violenza domestica e di conseguenza un’associazione canadese si è inventata un semplice gesto per segnalare un pericolo, una specie di SOS silenzioso durante una videochiamata con gli amici. Un modo intelligente per chiedere aiuto ma bisogna fare dei corsi, adesso, per spiegare che le 4 dita poste davanti al viso di una donna che chiama, significano bisogno d’intervento immediato. Non vorrei che qualcuno pensasse che si tratta di un vezzo femminile.

