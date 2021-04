Italia, sempre meno figlia: avanti così e ci conosceremo tutti

01 aprile 2021 a

Sembra uno scherzo d’aprile eppure è la verità: l’Italia fa sempre meno figli. Eravamo arrivati, nel 1964, a un picco massimo di oltre un milione di nascite in un anno. Nel 2020 i nati sono 400mila. Pensate: quasi la metà dei decessi. Capisco anche chi in queste problematiche correnti, non ha voglia di sovraccaricare se stesso e chi nascerà di pensieri. Il 2020 è stato il dodicesimo anno consecutivo di calo delle nascite. Andando avanti così gli italiani, è una iperbole, si conosceranno tutti come in un condominio.

