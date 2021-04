Spettacoli e concerti, perché non torniamo a fare qualcosa?

08 aprile 2021 a

E’ noto che una delle tante categorie in sofferenza per il Covid è quella dei musicisti, dei cantanti e dei tecnici da concerto. Sono fermi da più di un anno con problemi talvolta di sopravvivenza. Albano ha detto una cosa interessante: “Perché non facciamo come è successo a Barcellona dove hanno fatto un concerto con il pubblico tutto tamponato o vaccinato e comunque con la mascherina?”. Il concerto è stato per 5mila persone che credo si siano divertiti. Sì, bisognerà pure, con tutti gli accorgimenti del caso, tornare a fare qualcosa.

