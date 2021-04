Politici senza veli su Zoom? "La qualunque" non succede solo in Italia

25 aprile 2021 a

a

a

Si è soliti ripetere che in Italia, alla Camera dei Deputati, succede “la qualunque”. A dir la verità, in Canada, il deputato William Amos è finito su Zoom durante una seduta del Parlamento completamente nudo. Ha detto “Chiedo scusa, mi stavo cambiando, vengo dal jogging”. Ma non aveva un altro luogo più riservato per cambiarsi? Noi ci lamentiamo sempre, ma poi basta guardarsi intorno e ci troviamo deputati nudi. Sbaglierò, ma mi sembra veramente incredibile. A mia memoria, al Parlamento italiano, c’è stato giusto qualche errore di un deputato che è entrato nel bagno delle deputate e viceversa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.