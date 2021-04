Un pensiero e un ricordo alla grandissima Milva

29 aprile 2021 a

Mando un saluto, un pensiero e un ricordo a Milva. La grandissima Milva, la pantera di Goro, morta in questi giorni a 81 anni. Abbiamo nelle orecchie le sue canzoni ma anche la sua bravura di attrice sotto la guida di Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano. Grande aggressività, grande capacità vocale e grande forza interpretativa. Non perdiamo una cantante, perdiamo un’artista. Ricordiamola canticchiando un suo successo del 1972: “La filanda” . Undici anni fa Milvia si è ritirata dalle scene. L’unica consolazione è che forse, avendo perso da tempo la memoria, non si è resa conto di quanto stava accadendo.

