Lascia andare la sua Ferrari nel Lago di Garda? Una lezione per tutti

Vi invito ad una riflessione. Un uomo ha una Ferrari, cioè una macchina che procura invidie infinite. Ebbene, questo proprietario della Ferrari si ferma, lascia il motore in folle e la Ferrari finisce nel lago di Garda. Quando lui se n’è accorto era ormai troppo tardi e si è abbandonato a scene di disperazione. Ma io dico: c’hai la Ferrari, ma vorrai stare più attento quando ti fermi? Dice: è stata una distrazione. No, quando si ha una Ferrari, con quello che costa fra acquisto e mantenimento, non si può essere distratti mai, nemmeno di notte quando è in garage.

