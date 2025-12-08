Ferrari rossa di vergogna, vietato sbagliare nel 2026

La Formula 1 cambia pelle nel 2026. E non sarà un semplice aggiornamento tecnico: sarà un terremoto destinato a riscrivere gerarchie, carriere e ambizioni. Le nuove monoposto saranno più leggere, corte, con un’aerodinamica semplificata e un sistema ibrido radicalmente diverso: il recupero di energia elettrica raddoppierà, il motore termico scenderà a 400 kW e l’MGU-K- il sistema che recupera energia in frenata- salirà a 350 kW, per un equilibrio mai visto tra potenza tradizionale e componente elettrica. Dopo 15 anni di presenza, il Drs è andato in letargo ieri, dato che arriverà il “Manual Override”, una sorta di boost elettrico per chi insegue così da favorire i sorpassi. Insomma, cambiano i flussi, i concetti, cambia la F1 stessa.

È per questo che il 2026 nasce come un annodi incognite e opportunità, dato che si riparte da un foglio bianco. Aston Martin, forte dell’arrivo di Honda e di un team tecnico che continua a crescere - da Adrian Newey all’ex Ferrari Enrico Cardileè candidata al salto più grande. Non da meno la Mercedes che, dopo stagioni sofferte, sembra aver ritrovato una direzione chiara: i primi segnali provenienti dalla galleria del vento parlano di un progetto finalmente coerente e di una Power Unit invidiata da tanti. Ferrari invece si presenta al nuovo ciclo come un cantiere aperto e fragile. Le statistiche del 2025 fotografano una realtà impietosa: zero vittorie, un ritorno al 4° posto Costruttori dopo aver lottato l’anno scorso per la vittoria (non accadeva dal 2004), uno dei due piloti (Lewis Hamilton) mai sul podio, la clamorosa doppia squalifica in Cina e persino una gara Sprint fuori dai punti, prima volta da Monza 2021.

Numeri che pesano, come il clima interno. La sensazione è che manchi una linea precisa: continui cambi di tecnici, comunicazione disallineata tra piloti e vertici, strategie altalenanti. Per costruire un progetto vincente serve una struttura coesa. A Mara nello, oggi, non c’è. Hamilton, arrivato per guidare la rinascita, ha bisogno di ritrovarsi. Leclerc, stanco di promesse e pochi progressi, potrebbe guardarsi intorno se il 2026 non offrirà una svolta, tanto che sono noti i colloqui tra il suo agente, Nicolas Todt (figlio di Jean), con l’Aston Martin. E non è escluso che pure Max Verstappen, se il nuovo motore Ford non dovesse essere all’altezza, prenda in considerazione l’idea di seguire Newey in Aston Martin. La rivoluzione intanto è pronta. Chi saprà domarla, nel 2026, potrà riscrivere la storia. Gli altri, rischiano di restare sotto la polvere.