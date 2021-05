Siamo sicuro che gli italiani si mangeranno gli insetti?

26 maggio 2021 a

Mi giunge notizia che il Veneto è la prima Regione italiana a riconoscere gli allevatori d’insetti come imprenditori. Questo vuol dire che l’industria degli insetti è partita, per cui, a breve, se non già adesso, c’è qualche nostro connazionale che mangia larve e grilli. Certamente non rimangono sullo stomaco, ma ci vuole un bello stomaco, inteso come coraggio, a mangiarli. Si dice che questa è una grande occasione per gli imprenditori agricoli di fare reddito con l’allevamento d’insetti. Allevatori, siete sicuri che chi li mangerà sarà un gran numero di connazionali?

