"Ho perso le gambe, ma nella vita conta ciò che resta": il canoista e le parole che mi hanno colpito

Sono rimasto sorpreso da quel che ha detto il 22enne canoista Christian Volpi: “Ho perso le gambe, ma nella vita conta ciò che resta”. E’ un discorso comunque accettabile, ma non so cosa hanno risposto i genitori. Io di un figlio, comunque, mi accontenterei sempre di quel che resta. Il tutto è accaduto a Livorno. E’ comunque vivo, anche perché alcuni ragazzi hanno bloccato l’emorragia con le loro cinture, altrimenti non ci sarebbe più.

