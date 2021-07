Leoni che litigano nel circo: cibo, femmine o c'è altro dietro?

Maurizio Costanzo 23 luglio 2021 a

Mi affascinano, da sempre, le storie di animali. Leggo che durante uno spettacolo in un circo, in Russia, un gruppo di leoni si è messo a litigare. I domatori non sono riusciti a calmarli e gli spettatori, giustamente preoccupati, si sono allontanati. Mi interessa solo una cosa: quale il motivo della lite tra i leoni? Questione di femmine? Questione di cibo? Oppure adesione alle tesi di alcuni animalisti che combattono la presenza di animali nei circhi? Non avremo mai una risposta, su questo non c’è dubbio, però penso che sarete d’accordo nel confermare l’eccezionalità dell’avvenimento.





