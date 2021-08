Il nonno maltrattato: ma gli anziani non sono "scarti della vita"

Maurizio Costanzo 18 agosto 2021 a

a

a

Leggo, in una cronaca, che un altro anziano, un nonno, è stato a lungo maltrattato. Mi è tornato alla mente quanto detto da Papa Francesco in occasione della Giornata Internazionale dei Nonni. Il Papa ha detto: “Non sono scarti della vita, da buttare. I giovani devono unirsi a loro per plasmare il futuro. L’individualismo alla base del nostro sistema sociale, uccide”. Come non dare ragione al Papa e come non cercare di impedire che le persone anziane vengano maltrattate?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.