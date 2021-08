Il puma sull'iceberg e il sospetto sui gatti al mare

Maurizio Costanzo 19 agosto 2021 a

a

a

Mi affascinano sempre le storie degli animali. Sentite quanto si riferisce dall’Argentina, dove è stato visto un puma su un iceberg. Hanno notato il puma, animale non da mare, alcuni turisti dalle parti della Patagonia. Apprendo che il puma sarebbe un buon nuotatore. Lo immaginavo soltanto un felino intelligente e svelto nelle decisioni. Ma se un puma riesce a stare su un iceberg, i felini meno importanti come i gatti, sono almeno contenti di andare per mare? A mia esperienza, non direi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.