Pompei di ieri sorprende più dell'Italia di oggi

E’ bellissimo il nuovo rinvenimento a Pompei dove una campagna di scavi ha portato alla luce la sepoltura di un uomo, probabilmente un ricco liberto, che avrà avuto più o meno 60 anni e quindi, per quegli anni, molto anziano. La cosa strana è che questo ex schiavo è stato sepolto come un padrone. Resta da capire, dicono gli studiosi, se la mummificazione parziale del defunto è dovuta ad un trattamento intenzionale o meno. Talvolta Pompei di ieri ci sorprende molto più dell’Italia di oggi.

