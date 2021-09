Covid, a infettarci il serpente a sonagli e non il geometra? Sarà...

09 settembre 2021 a

Ci mancava questa. I ricercatori dell’Università dell’Arizona hanno fatto uno studio sostenendo che la causa della mortalità del coronavirus è un enzima, peraltro contenuto anche nel veleno dei rettili. Quindi, in poche parole, è il serpente a sonagli quello che, a sentir loro, ci trasferirebbe il virus e non il geometra del secondo piano che non si è voluto vaccinare. Non c’è dubbio che a sapere qualcosa di vero non farebbe un soldo di danno. Non ci interessa sapere perché ci ammaliamo di coronavirus, ma come possiamo curarci definitivamente.

