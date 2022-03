Oligarchi russi? A volte è meglio avere poco, così non ti levano nulla

Maurizio Costanzo 11 marzo 2022 a

a

a

Non sapevo che gli oligarchi russi, cioè gli stra-miliardari, avessero sontuose ville in Toscana, zona Forte dei Marmi e meravigliosi yacht in Sardegna e altrove. Talvolta penso che sia meglio avere poco, così non ti levano nulla. Ma loro, gli oligarchi, saranno andati da Putin a dirgli :rivoglio la villa in Toscana, rivoglio lo yacht a Sorrento? Se dovesse accadere, non immaginiamo cosa Putin potrà rispondere . Quello stesso Putin che ricordiamo in affettuosa cordialità con Silvio Berlusconi pochi anni fa.Non sapevo che gli oligarchi russi, cioè gli stra-miliardari, avessero sontuose ville in Toscana, zona Forte dei Marmi e meravigliosi yacht in Sardegna e altrove. Talvolta penso che sia meglio avere poco, così non ti levano nulla. Ma loro, gli oligarchi, saranno andati da Putin a dirgli :rivoglio la villa in Toscana, rivoglio lo yacht a Sorrento? Se dovesse accadere, non immaginiamo cosa Putin potrà rispondere . Quello stesso Putin che ricordiamo in affettuosa cordialità con Silvio Berlusconi pochi anni fa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.