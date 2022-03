Di errori è pieno il mondo, ma mai credevo si potesse prendere il neonato sbagliato

17 marzo 2022 a

È incredibile come ci si possa sbagliare. Di errori è pieno il mondo, ma mai credevo che si potesse prendere un neonato sbagliato. È accaduto ad una coppia di Bergamo: quella bimba non era la loro. Quindi il detto “Cuore di mamma” vive un momento di verifica. Ma poi, quella neonata, da chi è andata? Se i genitori erano sbagliati, c’erano quelli giusti? Mi piacerebbe sapere la conclusione. Peraltro, ci sono stati casi di coppie che si sono ritrovate un uomo con un’altra donna o una donna con un altro uomo. Per non dire quando, da ragazzi, facevamo il filo a una ragazza sbagliando perché volevamo farlo alla sorella. Con i gemelli è ancora più complicato.

