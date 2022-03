Fedez e il tumore, c'è qualcosa che mi sfugge

Maurizio Costanzo 30 marzo 2022 a

C’è qualcosa che mi sfugge nel nostro Paese. Riguarda l’annuncio fatto da Fedez di avere un cancro e di doversi operare. Hanno accusato Fedez di farsi comunque pubblicità, ma mi è piaciuto Vittorio Feltri che ha scritto a Fedez: “Anch’io ho un cancro. Non piangere: sfida la sfiga e vincerai tu “. E’ il curioso destino delle persone famose che non possono mettere al corrente gli altri dei propri malanni perché sembrano al minimo esibizionisti. Di positivo c’è che in questi giorni è tornata l’ora legale ed io lo scrivo ogni anno: è l’unica legalità che frequentiamo.





