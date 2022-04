Maurizio Costanzo 13 aprile 2022 a

Leggo che sarebbe in corso un sabba di streghe e di maghi russi per aiutare Putin. Non è dato sapere queste streghe come si muovono, che dicono, cosa fanno. Dei maghi russi hanno interpellato anche Al Bano che ha fatto molti concerti da quelle parti e ha incontrato più volte Putin. Anche lui non ha saputo rispondere. I romanisti conoscono i maghi portoghesi con Mourinho. Quando c’è la guerra anche il tifo sbiadisce.

