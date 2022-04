Bombe sugli zoo, la guerra si abbatte anche sugli animali

29 aprile 2022 a

La guerra si abbatte anche sugli animali. Arrivano notizie degli animali vittime della guerra in Ucraina. Sono state lanciate bombe sugli zoo e quindi i leoni e le tigri sono stati abbandonati al loro destino. Gli animali meno impegnativi sono stati chiusi nei trasportini o avvolti in coperte di fortuna ed hanno accompagnato i padroni nel loro incerto destino. D’altra parte, spesso gli animali subiscono la sorte degli uomini anche quando non c’è una guerra in corso. Per quanto mi riguarda suggerisco di stare sempre dalla parte degli animali.

