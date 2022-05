Presentata un'interrogazione contro di me? Vedremo quanto il Parlamento mi dedicherà tempo

25 maggio 2022 a

In un mio programma televisivo, il “Maurizio Costanzo Show”, mi sono permesso di chiedere ad un ospite del programma, Manuel Bortuzzo, dove fosse finita la sua fidanzata Lulù Selassiè. Manuel ha risposto: “L’ho lasciata, lei fa la vita sua io faccio la mia. A 20 anni gli amori vanno e vengono”. Io ho avuto il torto di chiamarla “quella tua curiosa fidanzata…”. La senatrice Barbara Masini ha presentato un’interrogazione per quanto ho affermato. Vedremo il Parlamento che solitamente non ha niente da fare, quanto tempo darà alla suddetta interrogazione.

