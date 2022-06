In spiaggia c'è sempre di tutto, soprattutto rifiuti

Maurizio Costanzo 06 giugno 2022 a

Pensate che sono in media 834 i rifiuti che si trovano in 100 metri di spiaggia. Come dire: otto rifiuti ad ogni passo. A me sembra un dato eccessivo, però penso che le cose stiano proprio così. C’è di tutto: innanzitutto la plastica, poi gli oggetti di metallo, quelli di vetro e di ceramica. Insomma, è una vera sporcizia. Forse non ci renderemo mai conto che la spiaggia non è solo nostra ma di tutti. Ricordo polemiche per far mettere i cestini lungo le strade in città. Ma la polemica rimane: la gente anziché buttare le cicche per terra, perché non le butta nei cestini?

