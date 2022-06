La Regina Elisabetta? Cosa si augura sui figlio Carlo

Maurizio Costanzo 10 giugno 2022 a

Facciamo, come sempre, molti auguri alla Regina Elisabetta, che ha compiuto 96 anni, che ha avuto il Covid con una serie di postumi, ma che, di recente, si è presentata a sorpresa all’inaugurazione di una nuova stazione della metro di Londra. Camminava appoggiandosi al bastone come sempre e salutava sorridendo a tutti. Capisco che per Carlo d’Inghilterra diventare re può essere una legittima aspirazione. Però è anche figlio e non può non augurare alla madre lunga vita. Ogni volta che parlo della Regina Elisabetta non posso che ricordare suo marito, Filippo, morto a 99 anni, dopo aver passato una vita rigorosamente un passo indietro alla moglie Regina.





