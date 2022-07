Pompei e la tartaruga, una vita in qualche modo moderna

06 luglio 2022 a

Mi accade di ripensare spesso ad una scoperta avvenuta di recente a Pompei. Dagli scavi è emersa una tartaruga con il suo uovo, intatta dopo due millenni. Se ci pensate è incredibile. La testa intatta come la coda e una delle zampette. Si tratta, ripeto, di una tartaruga di terra conservatasi per un numero incredibile di anni. Penso da sempre che gli scavi che stanno proseguendo a Pompei non potranno che portarci continue sorprese a testimonianza di quella che era la vita, in qualche modo moderna, di Pompei.

