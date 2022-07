Evviva i paesi con cani e gatti, ma garantitegli tutto il necessario

15 luglio 2022 a

a

a

Nel Comune di Celle di San Vito, in Puglia, è stato fatto un censimento che ha testimoniato che nel borgo più piccolo della Regione, ci sono 100 cani per 140 residenti. Quello che m’interessa è che a questa moltitudine di cani vengano assicurate le cure e le attenzioni delle quali hanno diritto. Sarebbero bello che figliassero un po’, per fare 140 per 140. Credo di aver letto di analoghe situazioni in altri Paesi con dei gatti. Io sono per gli animali a patto però, come ho già detto, che sia garantito loro tutto il necessario per vivere al meglio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.