Leggo una storia incredibile che arriva dal Cile. Un uomo ha preso per errore 330 volte lo stipendio. Poi si è dimesso ed è fuggito con il denaro. Mi rendo conto che sia fuggito, anche perché non è facile tornare indietro e restituire il denaro ricevuto per uno sbaglio. Hanno fatto un calcolo: a quell’impiegato ci sarebbero voluti 27 anni per percepire quello che ha ricevuto in un giorno.