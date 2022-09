01 settembre 2022 a

Una bella storia. Una carabiniera, vicebrigadiere del Nucleo Radiomobile, Elena Mangialardo, si è unita in matrimonio con l’imprenditrice romana Claudia De Dilectis. I colleghi, in alta uniforme, le hanno fatte passare sotto un ponte di sciabole. E’ bello che anche l’Arma dei Carabinieri riconosca il diritto di amare. La scena è avvenuta a Cefalù, in Sicilia. Questo matrimonio fa capire che il futuro è già cominciato.