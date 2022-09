Il messaggio in bottiglia: una storia lunga 6 anni

14 settembre 2022 a

a

a

Talvolta ci lamentiamo per il ritardo dell’arrivo di una lettera. Che dovrebbe dire il livornese Leonardo Bellini che il 28 marzo del 2016 ha mandato un messaggio dentro una bottiglia e lo ha gettato nell’Oceano Atlantico?! Il messaggio ha fatto oltre 3.700 chilometri in sei anni e lo ha trovato alle Bahamas una distinta signora americana. Quello che sfugge, anche a distanza di tempo, è perché questo connazionale livornese aveva deciso di lanciare nell’oceano il proprio ritratto. Non è dato inoltre sapere se poi, l’italiano e l’americana, con la motivazione dettata dal ritrovamento del messaggio, si sono incontrati a loro volta. E se sì, dove?