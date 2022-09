I genitori poco accorti e le follie con i figli

Maurizio Costanzo 25 settembre 2022 a

Non so se risponde a verità quanto leggo, ma mi allarma sapere che nel Golfo di Napoli un bambino era alla guida di un motoscafo e il papà lo incitava dicendogli “Vai capitano!”. “Vai via tu genitore irresponsabile”, dopo che si apprende che il bambino alla guida continuava a ripetere “Non vedo”. Il dramma di queste notizie è che è difficile trovare il modo di non farle accadere, perché i genitori poco accorti continuano ad esserci comunque.