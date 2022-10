Meglio il carcere che la moglie: la strana storia di un 41enne

09 ottobre 2022 a

Un 41enne, condannato in via definitiva per rapina e resistenza ad un pubblico ufficiale, era ai domiciliari a scontare la pena quando, dopo l’ennesimo litigio con la moglie, ha chiesto di andare in carcere perché la pena maggiore era stare in casa con la moglie. Siccome i carabinieri, arrivati in casa, lo hanno trovato ubriaco e con un coltello in mano, il Tribunale di sorveglianza ha accolto la sua richiesta e l’hanno riportato dietro le sbarre.