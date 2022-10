Perché anche gli animali non dovrebbero sognare?

12 ottobre 2022 a

a

a

Leggo uno studio che mi ha molto incuriosito. Si racconta infatti che durante il riposo dei ragni saltatori, sono stati notati rapidi movimenti degli occhi e contrazioni. Quindi potrebbe darsi, dicono gli studiosi, che questi ragni saltatori sognino. Viene da domandarsi: perché non dovrebbero? E ancora: gli altri animali non sognano? Probabilmente sì. Una ecologa dell’Università di Costanza ha fatto questi studi mentre era costretta dal lockdown per Coronavirus, a osservare un piccolo appezzamento di terreno vicino a casa sua, in Germania.