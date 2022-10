Contro una tigre per salvare suo figlio: ovvero, il dramma

14 ottobre 2022 a

È veramente incredibile questa storia. In India una madre ha lottato a mani nude, ripeto: a mani nude, con una tigre che stava trascinando via il figlio di 15 mesi. C’è da aggiungere che la tigre ha comunque reagito e infatti questa madre coraggiosa è in un ospedale indiano e versa in gravi condizioni. Da anni mi occupo di questo Diario ma non avevo mai letto una storia così drammatica e coinvolgente. La mamma ha avuto un polmone perforato e altre lesioni sul corpo ed è salva per l’intervento, per fortuna, di alcuni abitanti del villaggio