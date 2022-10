Ditelo a Samantha Cristoforetti

Maurizio Costanzo 16 ottobre 2022 a

Questa notizia va presa con le pinze. Infatti, è difficile credere che sia vera. Eppure, si annuncia che sui pianeti Urano e Nettuno in certi momenti piovono diamanti. Non ho idea come se ne siano accorti ma è singolare pensare che su Urano e Nettuno ci sono diamanti che valgono cifre incredibili. Ma con tutti i viaggi che si fanno nello spazio, non si può fare una capatina su uno dei due per verificare la veridicità della notizia? Diciamolo alla nostra Cristoforetti, diventata comandante di un volo spaziale.