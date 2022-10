Il professore-alunno che stupisce tutti

Maurizio Costanzo 19 ottobre 2022 a

La scuola talvolta racconta storie a buon fine. E’ bella, infatti, la vicenda di Davide Tieri che ha studiato al Majorana di Grugliasco, poi è diventato a sua volta insegnante e oggi si ritrova collega dei suoi professori di prima. Non so come lo hanno accolto gli ex insegnanti, ma penso con simpatia. Mi farebbe piacere sapere che voti dà ai suoi alunni allo scadere del primo trimestre. Gli alunni un tempo, usciti dal liceo e dal ginnasio, rimanevano in qualche modo in rapporti con i loro professori. Oggi non credo sia più così. Ma forse mi sbaglio.