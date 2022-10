Quando si mangiava tutto, tra un bombardamento e l'altro

27 ottobre 2022 a

Tra i bambini italiani da tre a cinque anni, uno su tre è affetto da sovrappeso o obesità. Si legge che è una situazione che è andata peggiorando nel tempo e anche gli adolescenti non scherzano con qualche chilo in più. Sarà colpa del Covid e del rimanere in casa? Forse, ma sta di fatto che non è né giusto né utile per loro essere una generazione con chili di troppo. Quando ero ragazzo io, subito dopo la guerra, qualche chilo in più dava segno di benessere. Si mangiava tutto, se era possibile, tra un bombardamento e l’altro.