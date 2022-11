Bocelli adotta un cane ucraino, ma qualcuno potrebbe contestarlo

17 novembre 2022 a

È bella la notizia che riguarda Andrea Bocelli, il grande tenore lirico. Bocelli ha adottato un cane ucraino diventato sordo per le bombe. Qualcuno potrebbe dire che poteva essere adottato anche un bambino rimasto orfano per la guerra che c’è ormai da mesi in quelle terre. Forse questo è avvenuto però noi sappiamo solo di Bocelli e ci fa piacere segnalarlo. Ricordo che anche in passato il rapporto di Bocelli con gli animali è stato intenso, bello e caldo.