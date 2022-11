Gigi Proietti, finalmente avrà una tomba al Verano

20 novembre 2022 a

Finalmente, a due anni dalla sua scomparsa, Gigi Proietti avrà una tomba nuova al Verano. C’erano state lentezze e rimandi in passato e quindi molte polemiche. La tomba sorgerà in un’area specifica sottoposta a vincoli della Sovrintendenza del Cimitero storico romano. Mi risulta che anche altri stiano aspettando una degna sepoltura e la meritano anche se non si chiamano Proietti. Probabilmente in una città grande come Roma la situazione cimiteri, per quanto dolorosa, deve essere radicalmente affrontata.